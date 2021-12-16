В центре Днепра установили памятник пылесосу: видео

Памятник "Ракете" стал одиннадцатой мини-скульптурой в Днепре, посвященной известным фигурам и предметам из истории города.
В Днепре появился памятник пылесосу. Его установили в центре города на пешеходной улице неподалеку от дома быта.
Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, это миниатюрная копия пылесоса "Ракета", которых начали производить почти 70 лет назад на местном заводе. Кроме уборки его использовали еще и для ремонта домов. Он был едва ли не в каждой советской семье.
Пылесосы поставляли в Индию, Румынию и Польшу. Ракету даже отправляли на орбиту ради пропаганды отечественной промышленности. Его прекратили производить 20 лет назад. Впрочем, авторы памятника говорят: упоминания об этом пылесосе еще будут жить десятилетиями.
Памятник "Ракете" стал одиннадцатой мини-скульптурой в Днепре, посвященной известным фигурам и предметам из истории города.
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