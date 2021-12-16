У центрі Дніпра встановили пам'ятник пилосмоку: відео

Пам’ятник "Ракеті" став одинадцятою міні-скульптурою у Дніпрі, що присвячена відомим постатям та предметам з історії міста.
У Дніпрі з’явився пам’ятник пилосмоку. Його встановили в середмісті на пішохідній вулиці неподалік будинку побуту.
Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, це мініатюрна копія пилосмоку "Ракета", що почали виготовляти майже 70 років тому на місцевому заводі. Окрім прибирання його використовували ще й для ремонту осель. Він був чи не в кожній радянській родині.
Пилосмоки постачали до Індії, Румунії та Польщі. "Ракету" навіть відправляли на орбіту заради пропаганди вітчизняної промисловості. Його припинили виготовляти двадцять років тому. Втім автори пам’ятника кажуть: згадки про цей пилосмок ще житимуть десятиліттями.
Пам’ятник "Ракеті" став одинадцятою міні-скульптурою у Дніпрі, що присвячена відомим постатям та предметам з історії міста.
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