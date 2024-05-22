Золотая черешня: сколько стоит сладкая ягода в Киеве

Более 1000 гривен за килограмм – такой ценник за черешню журналисты ТСН увидели в мае в Киеве. А вот стартует цена от 200 гривен.

Все о ценах на сладкую ягоду в разных торговых точках столицы, смотрите дальше в репортаже корреспондентов ТСН.

"Это Владимирский рынок в столице. Импортный черенок там стоит 1200 за кг. Есть и за 600 гривен, и за 1000", — начинает рассказ журналистка.

На Бессарабском рынке, в самом центре города, отечественная черешня стоит 500 гривен, а греческая – 1200.

"Лукьяновский рынок. Здесь черешня есть у нескольких продавщиц. Здесь цены разные — от 350 до 500 гривен", — говорится в сюжете.

На овощном рынке Троещина, где обычно отапливаются перекупщики, черешня стоит 700, 300, 250 гривен.

В результате журналистка нашла самую дешевую ягоду в Киеве, а именно, за 200 гривен на продуктовой ярмарке.

Напомним, в Украине есть дешевеющие овощи. В частности, в конце мая цены предложения в сегменте качественного лука снижаются, ведь на рынке увеличивается группа из Узбекистана и Азербайджана.

Читайте также: