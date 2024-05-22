Золота черешня: скільки коштує солодка ягода у Києві

Понад 1000 гривень за кілограм — такий цінник за черешню журналісти ТСН побачили в травні в Києві. А от стартує ціна від 200 гривень.

Все про ціни на солодку ягоду в різних торговельних точках столиці, дивіться далі в репортажі кореспондентів ТСН.

"Це Володимирський ринок в столиці. Імпортна череня там коштує 1200 за кг. Є і за 600 гривень, і за 1000", — починає розповідь журналістка.

На Бессарабскому ринку, в самому центрі міста, вітчизняна черешня коштує 500 гривень, а грецька — 1200.

"Лук'янівський ринок. Тут черешня є у декількох продавчинь. Тут ціни різні — від 350 до 500 гривень", — йдеться у сюжеті.

На овочевому ринку Троєщина, де зазвичай отоварюються перекупники, черешня коштує 700, 300, 250 гривень.

В результаті журналістка таки знайшла найдешевшу ягоду в Києві, а саме, за 200 гривень на продуктовому ярмарку.

Нагадаємо, в Україні є овочі, що дешевшають. Зокрема, наприкінці травня ціни пропозиції в сегменті якісної цибулі знижуються, адже на ринку збільшується гурт з Узбекистану та Азербайджану.

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