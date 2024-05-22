Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

Українців закликали не ігнорувати повітряні тривоги / Фото: ТСН.ua

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

У середу, 22 травня, о 19:41 у Києві та областях оголошено повітряну тривогу. 

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" – йдеться у повідомленні.

Мапа тривог станом на вечір 22 травня / © alerts.in.ua
Мапа тривог станом на вечір 22 травня / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко висловив припущення, що Росія готується до масованого ракетного удару по Україні і станеться це протягом півтора – двох тижнів. Нині країна-агресорка перекидає свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3 на аеродром "Оленья" для підготовки до удару.

Читайте також провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація