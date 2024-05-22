У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

У середу, 22 травня, о 19:41 у Києві та областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" – йдеться у повідомленні.

Мапа тривог станом на вечір 22 травня / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко висловив припущення, що Росія готується до масованого ракетного удару по Україні і станеться це протягом півтора – двох тижнів. Нині країна-агресорка перекидає свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3 на аеродром "Оленья" для підготовки до удару.

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