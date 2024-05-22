Відключення світла в Україні: як діятимуть графіки 23 травня

У більшості регіонів України прогнозують щільну хмарність, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії.

У четвер, 23 травня, графіки погодинних відключень світла для промислових та побутових споживачів в Україні діятимуть від 00:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватися не буде.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Причиною подовження терміну дії обмежень називають прогнозовану щільну хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту.

“Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр “Укренерго” щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах”, - йдеться у повідомленні.

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В “Укренерго” нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

Від 22 березня до 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький раніше попередив, що українці повинні бути готовими до того, що графіки відключення світла будуть застосовуватися й надалі. Це стосується не лише літа, а й майбутньої зими.

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