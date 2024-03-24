Анна Кошмал пожаловалась, что ее 5-летний сын заболел

Украинская актриса Анна Кошмал поделилась, что ее 5-летний сын Миша заболел.

Об этом знаменитость поделилась в своем Instagram. По словам артистки, сейчас они с сыном лечатся и находятся дома, чтобы никого не заразить. В подробности Анна вдаваться не стала. Актриса только призналась, что у Миши проблемы с глазами. В частности, на опубликованных артисткой кадрах заметно, что у мальчика они очень сильно покраснели.

"Пока лечим глазки, сидим дома, чтобы никого не заразить", — поделилась актриса.

Сын Анны Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Сейчас Кошмал находится с сыном и показывает, как они развлекаются дома. В частности, у Миши появилась интересная игрушка. Мальчику подарили плакат, благодаря которому можно коллекционировать игрушечные машинки Hot Wheels. По словам Анны, ее сын очень счастлив, что у него есть такая игрушка.

"Нам на рынке подарили плакат, где можно отмечать, какие машинки уже есть, а какие ты хочешь. Ребенок счастлив, событие на целый день", — рассказала знаменитость.

Сын Анны Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко жаловалась, что ее 6-летний сын Андрюша заболел. Артистка рассказала о симптомах болезни мальчика.

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