"План Буданова": как ГУР готовилось к обороне Харькова в 2022 году

По словам Буданова, перед вторжением в Харьков решили перевезти грузы с оружием, чтобы было чем защищать город.

Еще за 2-3 недели до начала полномасштабного вторжения Харьков готовился к обороне по "плану Буданова".

Об этом говорится в проекте "Храбрые сердца" телеканала "1+1".

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По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, для защиты Харькова и области от россиян в город перед вторжением решили перевезти грузы с оружием.

"За две-три недели перед началом боевых действий нашими офицерами были отправлены партии стрелкового вооружения вместе с гранатометами, разумеется, взрывчаткой и тому подобное в город Харьков для создания из местных, скажем так, ополчения. Это помогло", ― рассказал глава ГУР.

Офицер ГУР с позывным "Вито" – один из разведчиков, реализовавший план подготовки к обороне Харькова.

"Я со своим товарищем, он тоже полковник, вместе приехали в Харьков еще до полномасштабного вторжения ― готовиться к обороне города и области. "План Буданова" ― он так у нас назывался. Командир вызвал меня и моего коллегу. И Буданов говорил. Мы собрались. — и в Харьков. Загрузили две машины оружия, боеприпасов. Приехали в город, сделали тайниковые закладки. 23 февраля я выдал первое оружие людям", — рассказал военный.

По его словам, количество добровольцев, становившихся в защиту своего города от российских захватчиков, превысило все ожидания. Поэтому привезенного оружия не хватало.

"Не хватало боеприпасов, гранат, РПГ. То, что мы привезли, было рассчитано на количество добровольцев, людей, которые возьмут в руки оружие. Но харьковчане показали себя совсем по другому. Пришлось их вооружать", ― добавил "Вито".