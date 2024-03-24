"План Буданова": як ГУР готувалось до оборони Харкова у 2022 році

За словами Буданова, перед вторгненням до Харкова вирішили перевезти вантажі зі зброєю, щоб було чим захищати місто.

Ще за 2-3 тижні до початку повномасштабного вторгнення Харків готувався до оборони за "планом Буданова".

Про це йдеться у проєкті "Хоробрі серця" телеканалу "1+1".

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За словами начальника ГУР Кирила Буданова, для захисту Харкова й області від росіян до міста перед вторгненням вирішили перевезти вантажі зі зброєю.

"За два-три тижні перед початком бойових дій нашими офіцерами були відправлені партії стрілецького озброєння разом з гранатометами, зрозуміло, вибухівкою тощо в місто Харків для створення з місцевих, скажімо так, ополчення. Це допомогло", ― розповів очільник ГУР.

Офіцер ГУР з позивним "Віто" – один із розвідників, який реалізовував план підготовки до оборони Харкова.

"Я зі своїм товаришем, він теж полковник, разом приїхали у Харків ще до повномасштабного вторгнення ― готуватись до оборони міста й області. "План Буданова" ― він так у нас називався. Командир викликав мене і мого колегу. І Буданов говорив. Ми зібрались ― і в Харків. Завантажили дві машини зброї, боєприпасів. Приїхали в місто, зробили тайникові закладки. 23 лютого я видав першу зброю людям", ― розповів військовий.

За його словами, кількість добровольців, які ставали на захист свого міста від російських загарбників, перевищила всі очікування. Тому привезеної зброї не вистачало.

"Не вистачало боєприпасів, гранат, РПГ. Те, що ми привезли, було розраховано на одну кількість добровольців, людей, які візьмуть в руки зброю. Але харківʼяни показали себе зовсім по іншому. Довелось їх озброювати", ― додав "Віто".