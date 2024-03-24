Анна Кошмал пожалілася, що її 5-річний син захворів

Українська акторка Анна Кошмал поділилася, що її 5-річний син Михась захворів.

Про це знаменитість поділилася у своєму Instagram. За словами артистки, нині вони з сином лікуються та перебувають вдома, аби нікого не заразити. У подробиці Анна вдаватися не стала. Акторка лише зізналась, що у Михасика проблеми з очима. Зокрема, на опублікованих артисткою кадрах помітно, що в хлопчика вони неабияк почервоніли.

"Поки лікуємо оченята, сидимо вдома, аби нікого не заразити", - поділилася акторка.

Син Анни Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нині Кошмал перебуває з сином та показує, як вони розважаються вдома. Зокрема, у Мишка з'явилася цікава іграшка. Хлопчикові подарували плакат, завдяки якому можна колекціонувати іграшкові машинки Hot Wheels. За словами Анни, її син неабияк щасливий, що має таку іграшку.

"Нам на ринку подарували плакат, де можна відмічати, які машинки вже є, а які ти хочеш. Дитина щаслива, подія на цілий день", - розповіла знаменитість.

Син Анни Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко скаржилася, що її 6-річний син Андрійко захворів. Артистка розповіла про симптоми хвороби хлопчика.

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