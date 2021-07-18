Дэвид Гетта рассекретил, где и с кем провел карантин

Дэвид Гетта рассекретил, где и с кем провел карантин

Вспомнил диджей и первые вечеринки после жесткого карантина в Америке.

Всемирно известный французский диджей и продюсер Дэвид Гетта недавно впервые за 15 лет выступил в Одессе.

В программе "Світське життя" звезда рассекретил, как, где и с кем провел карантин. Так, некоторое время 53-летний диджей отдыхал в своих апартаментах в Дубае и поделился, чем занимался.

"Я взял детей до Дубая и мы классно проводили время семьей. Также я много работал над новой музыкой в Майами. Я 20 лет жил в дороге, поэтому, признаюсь честно, сначала я был очень счастлив, где-то два месяца. А потом начал грустить, хотелось что-то делать. Пожалуй, впервые я жил обычной жизнью: просыпался в 9, завтракал и садился делать музыку", — поделился знаменитость.

Кроме того, во время карантина Дэвид принял участие в благотворительном проекте. Звезда выступал в туристических местах, но без зрителей. В частности, диджей играл в Майами, Нью-Йорке, парижском Лувре и Дубае.

Дэвид Гетта во Франции / Getty Images

Вспомнил Дэвид и первые вечеринки после жесткого карантина в Америке.

"Там творилось какое-то безумие! Наконец-то заработали клубы, я играл в Майами, Вегасе и могу точно сказать, что это были лучшие вечеринки десятилетия. Люди так долго не имели возможности встречаться, танцевать вместе, что теперь они наверстывают и празднуют. Когда у тебя что-то отбирают, только тогда понимаешь, как сильно это любишь", — отметил артист.

Напомним, бывшая подопечная MONATIK Nino рассказала, как отпраздновала школьный выпускной. Также артистка поделилась, собирается ли в этом году поступать в университет.

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