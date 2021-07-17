В Армении признали победу партии Пашиняна на досрочных выборах

Между тем на границе с Азербайджан начались беспорядки.

Конституционный суд Армении рассмотрел иски четырех политических сил по результатам досрочных парламентских выборов и оставил неизменным решение ЦИК, которое признает победу бывшего премьер-министра Никол Пашинян.

Об этом сообщает издание Arka News.

"Оставить в силе решение ЦИК о результатах выборов в парламент, состоявшихся 20 июня 2021. Решение окончательное и вступает в силу с момента объявления", — цитирует издание председателя КС Армении Армана Диланян.

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Напомним, в начале июля блоки "Армения", "Честь имею", а также партии "Зартонк" и "Армянская Родина" подали иски в КС страны по результатам голосования на внеочередных выборах в парламент страны. Которые состоялись 20 июня 2021 после того, как премьер-министр Никол Пашинян объявил о своей отставке. По результатам голосования, победила партия Пашиняна с результатом 53,91%. Блоки "Армения" и "Честь имею", по окончательным результатам голосования, набрали 21,09% и 5,22% соответственно.

Между тем именно сегодня Минобороны Азербайджана заявило об обстреле Арменией позиций своих военных на границе. Ереван в свою очередь сообщил, что азербайджанская сторона открывала огонь по Армянских позициях.

Обе стороны заявили, что открывали огонь с обеих сторон обошлось без потерь.

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