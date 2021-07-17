Объявлены победители Каннского фестиваля

Лучшим режиссером стал — Леос Каракс за фильм "Аннетт".

Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля получил фильм "Титан" Джулии Дюкорно.

Другими победителями семьдесят четвёртом Каннского кинофестиваля, который состоялся во Франции с 6 по 17 июля, стали режиссер Асгар Фархид, который получил Гран-при Канн за фильмы "Герой", еще одну такую же награду присудили за фильм "Купе номер шесть" режиссеру Юххо Куосманену.

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Лучшим режиссером стал — Леос Каракс за фильм "Аннетт".

Награду за лучшую женскую роль получила Ренате Рейнсве (фильм "Худшая человек в мире"), а за лучшую мужскую роль свою награду получил Калеб Лэндри Джонс (фильм "Нитра").

Лучший сценарию — "Сядь за руль моей машины" (Рюсуке Хамагути и Такамаса ОЭ).

Приз жюри получили фильмы "Память" Апитчатпона Вирасетакула и "Колено Ахеда" надавил Лапида.

"Золотую камеру" за лучший дебют получила Антонета Аламат Кусиянович за фильм "Мурина".

Как проходит кинофестиваль в Каннах и какие премьеры стоит посмотреть – киновлог Елены Федорейко

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