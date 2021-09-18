Дзидзьо подарил бывшей жене квартиру

Также певец ответил, помирились ли эксы.

Лидер группы DZIDZIO Михаил Хома, он же Дзидзьо, который недавно приобрел квартиру под Киевом, поделился, что подарил ее бывшей жене.

Дом в селе Подгорцы расположен у озера, вокруг природа и свежий воздух. Отметим, что цены в этом комплексе за жилье варьируются от 2,13 грн за однокомнатную, и от 5,07 млн грн за трехкомнатную.

"Это очень красивая квартира, чрезвычайная, ты выходишь — и видно озеро. Это 150 квадратов. И я отдаю ее Ярославе", — рассказал знаменитость в программе "Звездный путь".

instagram.com/dzidzio

Впрочем, артист отметил, что ни о каком примирении с бывшей не может быть и речи. Также он добавил, что сейчас его сердце свободно.

"Сейчас сам. На самом деле, мы друг друга любим, уважаем, это основное. Это стало лишь для того, потому что это в трендах так делать. Я нигде плохого ничего о SLAVIA не говорил и говорить", — добавил исполнитель.

Заметим, что в августе SLAVIA показала, как проводит время в приобретенной Дзидзьо квартире. А недавно артистка отреагировала на слухи о том, что развод с Дзидзьо — пиар.

Напомним, Дзидзьо в желтом фуражке открыл свою звезду в центре Киева. На событие артист приехал с участниками своей группы.

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