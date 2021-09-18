Дзідзьо подарував колишній дружині квартиру

Також співак відповів, чи помирилися екси.

Лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома, він же Дзідзьо, який нещодавно придбав квартиру під Києвом, поділився, що подарував її колишній дружині.

Будинок у селі Підгірці розташований біля озера, навколо природа та свіже повітря. Зазначимо, що ціни у цьому комплексі за житло варіюються від 2,13 млн грн за однокімнатну, та від 5,07 млн грн за трикімнатну.

"Це дуже красива квартира, надзвичайна, ти виходиш – і видно озеро. Це 150 квадратів. І я віддаю її Ярославі", – розповів знаменитість у програмі "Зірковий шлях".

instagram.com/dzidzio

Втім, артист наголосив, що про жодне примирення з колишньою не може бути мови. Також він додав, що наразі його серце вільне.

"Зараз сам. Насправді, ми одне одного любимо, поважаємо, це основне. Це зробилося лише для того, бо це в трендах так робити. Я ніде поганого нічого про SLAVIA не говорив і не говоритиму",– додав виконавець.

Зауважимо, у серпні SLAVIA показала, як проводить час у придбаній Дзідзьо квартирі. А нещодавно артистка відреагувала на чутки про те, що розлучення з Дзідзьо – піар.

Нагадаємо, Дзідзьо у жовтому кашкеті відкрив свою зірку у центрі Києва. На подію артист приїхав з учасниками свого гурту.

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