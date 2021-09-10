Дзідзьо у жовтому кашкеті відкрив свою зірку у центрі Києва

Дзідзьо у жовтому кашкеті відкрив свою зірку у центрі Києва

На подію артист приїхав з учасниками свого гурту.

Сьогодні, 10 вересня на "Площі зірок", яка є символом визнання, підтримки та популяризації національної культури, мистецтва і спорту з'явилася зірка на честь співака, фронтмена та засновника гурту "DZIDZIO", автора пісень, актора, кінорежисера, продюсера – DZIDZIO (Михайла Хоми).

Символічно, що заклали зірку DZIDZIO поруч з зіркою пам'яті Кузьмі Скрябіну. Як зазначили самі музиканти, гурт DZIDZIO вдячний своєю появою Кузьмі — саме він написав пісню "Ялта", яка допомогла молодим музикантам пробитися "в ефір".

Дзідзьо на "Площі зірок" у Києві

Ця композиція швидко стала хітом. Офіційною датою появи на світ колективу вважається 9 вересня 2009 року.

DZIDZIO на відкритті своєї зірки зазначив, що зірка на "Площі зірок" стала гарним подарунком гурту до його 12-річчя.

"Це не лише моя зірка, це зірка усієї команди, яка стільки років йде до своєї мети, дарує радість та гарний настрій, чудову музику. Це чудовий подарунок для усіх наших прихильників, які протягом багатьох років слухали нас, любили, працювали зі мною. Попереду – ще більше, яскравіше і масштабніше", - пообіцяв Хома.

Дзідзьо на "Площі зірок" у Києві

Дзідзьо на "Площі зірок" у Києві

Як зазначила керівниця проєкту "Площа зірок" Тетяна Атаджанова:

"Щоразу відкриваючи зірку музиканту, спортсмену, чи діячу культури ми сподіваємось та віримо, що проєкт мотивує їх не зупинятися на досягнутому, а популяризувати країну в світі. Проєкт "Площа зірок" має на меті стати загальновизнаний і улюблений усіма туристичний маршрут, адже виховує нове покоління, нагадуючи їм про відомих українців та мотивуючи підлітків слідувати до своєї мети, свого успіху".

Нагадаємо, що у травні іменну зірку на "Площі зірок" у центрі Києва отримав колега Дзідзьо, співак Олександр Пономарьов.

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