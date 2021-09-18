В Индии мужчина женился на девушке, которую прятал в доме родителей 10 лет

Рахман прятал женщину в одной из комнат, куда никого не впускал.

В Индии мужчина женился на девушке, которую на протяжении 10 лет прятал в доме родителей. Молодожены заключили брак по местным законом в отделе регистрации актов регистрации.

Об этом сообщает India Times.

Мужчина по имени Рахман, прятал в родительском доме свою любимую Саджитху в течение 10 лет, наконец вступил с ней в законный брак. Родители и родственники Рахмана на свадьбу не пришли.

После брачной церемонии пара раздала сладости и поблагодарила всех, кто поддержал их бракосочетания.

"Мы хотим жить счастливой и мирной жизнью отныне", — сказал Рахман.

В июне 2021 года общественность узнала о том, что 35-летний мужчина в течение 10 лет прятал в своем доме любимую из-за того, что они принадлежали к разным кастам. Его родители об этом не знали, поскольку Рахман прятал женщину в одной из комнат, куда никого не впускал. За несколько месяцев до разоблачения, Рахман поконфликтовал с родителями и ушел из дома, забрав с собой Саджитху. Пара арендовала жилье в одном из сел.

Родители мужчины заявили о его исчезновении, но однажды брат увидел Рахмана на улице и проследил за ним, а потом сообщил в полицию. Правоохранители задержали беглеца, а при осмотре его жилища нашли женщину, которой оказалась пропавшая более 10 лет назад тогда еще 18-летняя девушка из многодетной семьи Саджитха.

Как рассказала женщина, в феврале 2010 года она ушла из дома к любимому и не вернулась. Родные пропавшей девушки написали заявление, но найти Саджитху правоохранителям не удалось. В конце концов, семья потеряла надежду когда-нибудь ее найти.

Женская комиссия штата Керала даже зарегистрировала дело против Рахмана, заявив, что содержание женщины в плену противоречит закону. По данным полиции, за женщиной ухаживал мужчина во время ее 10-летнего пребывания в комнате в его доме в Каракаттупарамби.

Напомним, что в Индии 24-летняя девушка подожгла себя в знак протеста против преследования полиции и судебной власти. Эти гонения вроде организовал депутат, которого она обвинила в изнасиловании

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