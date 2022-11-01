Ермак пообщался с Беном Аффлеком: "Пригласил посетить Украину"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак пообщался со знаменитым голливудским актером Беном Аффлеком.

Об этом политик сообщил в своем Instagram и показал соответствующие снимки. На фото видно, что Ермак общался с Аффлеком, впрочем, и Лопес тоже присутствовала на видео.

В общем, политик и актер обсудили пути помощи Украине, которая ныне потерпает от ужасных действий страны-агрессора России.

Андрей Ермак пообщался с Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/yermak_andrii

Кроме того, Андрей Ермак пригласил звезду Голливуда посетить Украину.

"Провел разговор в режиме видеосвязи с американским киноактером и режиссером Беном Аффлеком. Поблагодарил за поддержку. Обсудил с Беном Аффлеком пути для еще большей поддержки Украины. Сегодня очень важно сохранять высокий уровень внимания всего мира к войне. Пригласил Бена по возможности посетить Украину", – отметил Ермак.

Напомним, недавно Кира Найтли озвучила дневник 12-летней харьковчанки – Евы Скалецкой. Записная книжка, которая называется "Ти не знаєшь, що таке війна", девушка писала прямо во время вражеских обстрелов.

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