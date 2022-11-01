На Полтавщине терроборона сбила три иранских "мопеда"

Россия снова атаковала иранскими ударными дронами "Shahed-136" Украину. Силам обороны удалось сбить 6 из них.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

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"31 октября ночью сбиты три дрона-камикадзе "Shahed-136", которые атаковали Украину с северо-восточного направления в зоне ответственности воздушного командования "Восток". Три "Shahed-136" сбиты подразделениями территориальной обороны на Полтавщине, еще три – истребительной авиацией Воздушных сил ВС Украины на Днепропетровщине", — говорится в сообщении.

Напомним, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, почему иранские баллистические ракеты опаснее российских и когда Путин их применит. По его информации, у иранских ракет, в отличие от российских, более быстрые и точные.

Ранее Кирилл Буданов говорил, что РФ получила от Ирана 1700 беспилотников.

Позже стало известно, что в оккупированный Крым прибыли инструкторы из Ирана, чтобы учить россиян работать с дронами. В самом же Иране отрицают, что поставляют России свои дроны "Shahed-136".

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