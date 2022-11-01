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На Полтавщині тероборона збила три іранські "мопеди"

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На Полтавщині тероборона збила три іранські "мопеди"

Генштаб ЗСУ

Українські захисники збили 6 іранських ударних дронів впродовж ночі.

Росія знову атакувала іранськими ударними дронами "Shahed-136" Україну. Силам оборони вдалося збити 6 з них.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"31 жовтня уночі збито три дрони-камікадзе "Shahed-136", які атакували Україну з північно-східного напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід". Три "Shahed-136" збито підрозділами територіальної оборони на Полтавщині, ще три – винищувальною авіацією Повітряних сил ЗС України на Дніпропетровщині", -  йдеться в повідомленні.

Всього Полтавщину атакували 10 дронів.

Нагадаємо, що очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, чому іранські балістичні ракети небезпечніші за російські та коли Путін їх застосує. За його інформацією, іранські ракети, на відміну від російських, більш швидкі та точні.

Раніше Кирило Буданов розповідав, що РФ отримала від Ірану 1700 безпілотників.

Пізніше стало відомо, що до окупованого Криму прибули інструктори з Іранущоб навчати росіян працювати з дронами. В самому ж Ірані заперечують, що постачають Росії свої дрони "Shahed-136".

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
651
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