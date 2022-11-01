"Укрпошта" оголосила конкурс на різдвяну марку: ескізи малюнків

Українці можуть зробити свій вибір з-поміж п'яти варіантів.
Компанія "Укрпошта" розпочала голосування за ескіз нової різдвяної марки. Віддати свій голос усі охочі можуть до 08:00 4 листопада.
Про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський у Telegram.
Смілянський просить подумати кілька хвилин і обрати "марку, яка буде на листах та листівках військовим, родинам та друзям".
"Обирати складно, бо кожний ескіз заслуговує на овації, у кожного своя душа та власна інтерпретація українського Різдва та Нового Року в умовах війни. Всі вони різні, але підтекст, який можуть прочитати лише українці, там насправді один", - йдеться у повідомленні керівника "Укрпошти".
Ескізи малюнків:
Як повідомлялося, раніше "Укрпошта" анонсувала випуск поштової марки "Кримський міст на біс!" на честь вибухів на незаконно збудованому Керченському мосту. Запланований тираж - 7 млн екземплярів. Продаж марок очікується у листопаді.
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