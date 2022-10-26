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Іран зробив велику помилку, надавши дрони Росії - Ненсі Пелосі

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Іран зробив велику помилку, надавши дрони Росії - Ненсі Пелосі

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Тегеран робить світ менш безпечним, наголосила вона.

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що Іран зробив велику помилку, поставляючи до агресорки Росії безпілотники, якими Кремль активно обстрілює Україну.

Про це вона сказала після зустрічі з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем, пише Голос Америки.

За її словами, Тегеран робить світ менш безпечним, коли постачає Москві безпілотники власного виробнитва. "Я думаю, що Іран робить велику помилку. Насамперед, ми маємо спроможність протистояти безпілотникам... Це небезпечна технологія, і вона має бути зупинена", - наголосила Ненсі Пелосі.

Спікерка каже, що США намагаються укласти ядерну угоду з Іраном, "щоб зробити світ безпечнішим, а тепер вони допомагають Росії".

До слова, Пелосі є прихильницею надання військової та гуманітарної допомоги Україні після вторгнення Росії.

Іранські дрони в Росії

Росія отримала 1700 дронів іранського виробництва "Shahed-136". Втім, Москва замовила нові партії, інформують у розвідці. Втім, Тегеран постачання не вперше заперечує. Власне, і Кремль також. 

Президент Володимир Зеленський заявив, що не довіряє Тегерану. За його словами, причина не лише співпраця з агресоркою Росією, а й ситуація з літаком МАУ, який "випадково" збила іранська ракета 2020-го.

Своєю чергою, ЗМІ повідомляють, що Ізраїль 21 жовтня наніс ракетний удар їпо місцю, де збирали іранські безпілотники. Крім того, в Сирії на території аеропорту Дімас зберігались іранські боєприпаси та зброя.

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Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1828
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