"Евровидение-2023": онлайн-трансляция финала конкурса

В скором времени станет известно имя победителя конкурса.

Уже сегодня, 13 мая, в Ливерпуле состоится грандиозный финал международного песенного конкурса "Евровидение-2023".

За хрустальный кубок будут бороться представители 26 стран-участниц. Украину на "Евровидении-2023" представит дуэт TVORCHI с песней Heart of Steel. Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни выйдут на сцену под номером 19. В каком порядке будут выступать все финалисты конкурса, узнайте в нашем материале.

Трансляция грандиозного финала "Евровидения-2023" состоится на официальном YouTube-канале конкурса – Eurovision Song Contest. Посмотреть конкурс можно на платформе Киевстар ТВ.

Тем временем, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию "Евровидения-2023". Мы тщательно следим за всем, что происходит на арене Liverpool, и первыми сообщим имя победителя.

Отметим, в этом году победу на "Евровидении-2023" с немалым отрывом пророчат представительнице Швеции. Дуэт TVORCHI, по мнению букмекеров, тоже будет среди лидеров. Узнайте в нашем материале, какое место пророчат Андрею Гуцуляку и Джеффри Кенни.

Кстати, за TVORCHI украинцы во время финала могут отдать свой голос. Правда, только те, кто находится за границей. Те, кто сейчас в Украине, могут проголосовать за своего фаворита с другой страны.

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