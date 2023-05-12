Выступление участников от Украины мы увидим в финале под номером 19.

Уже в эту субботу, 13 мая, состоится грандиозный финал международного песенного конкурса "Евровидение-2023".

На главную сцену Ливерпуля выйдут 26 конкурсантов — 20 лидеров полуфиналов, представители "большой пятерки" и участник от Украины, которая в прошлом году завоевала первое место.

Пока же стало известно, в каком порядке будут выступать финалисты "Евровидения-2023". Согласно результатам голосования представитель Украины, дуэт TVORCHI, выйдет на сцене под номер 19.

Порядок выступления участников в финале "Евровидения-2023" :

Евровидение 2023, порядок выступления участников в финале

Отметим, что на арене Liverpool Украину в этом году представит дуэт TVORCHI. Музыканты Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни уже 13 мая выступят на сцене с песней Heart of Steel. Букмекеры прогнозируют, что Украина на "Евровидении-2023" займет третье место. Первое же, согласно прогнозам, должна добыть в борьбе Швеция, а второе – Финляндия.

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