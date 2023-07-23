Камалия с мужем и дочками вернулась в Украину

Артистка с родными показалась на столичном вокзале.
Певица Камалия, похоже, помирившаяся с мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, вернулась в Украину.
Приехала артистка домой не сама, а с любимым и их 9-летними дочками Арабеллой и Мирабеллой. На странице в Instagram Камалия разместила кадр на фоне поезда "Укрзализныци", сделанного в столице. На фото исполнительница позирует вместе с детьми.
"Папа пообещал, папа сделал! Как говорят у нас в Украине: Добро пожаловать!" – подписала фотографию певица.
До этого Камалия вместе с семьей некоторое время отдохнула в Испании в курортном городе Пальма-де-Майорка. Впрочем, как раньше рассказывала знаменитость, ее дочери, которые сейчас учатся в Лондоне, очень скучают по родной Украине и папа обещал их в ближайшее время свозить домой.
Напомним, недавно на Камалию обрушились воспоминания и она показала фанам, чем 20 лет назад смогла покорить своего мужа, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура.
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