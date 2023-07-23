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Камалія з чоловіком та доньками повернулася до України

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Камалія з чоловіком та доньками повернулася до України

Камалія та Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Артистка з рідними показалася на столичному вокзалі.

Співачка Камалія, яка, схоже помирилася з чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, повернулася до України.

Приїхала артистка додому не сама, а з коханим та їхніми 9-річними доньками Арабеллою та Мірабеллою. На сторінці в Instagram Камалія розмістила кадр на тлі потягу "Укрзалізниці", зроблений у столиці. На фото виконавиця позує разом з дітьми.

"Тато пообіцяв, тато зробив! Як кажуть у нас в Україні: Ласкаво просимо!" – підписала світлину співачка.

Камалія повернулася до України / © instagram.com/kamaliyaofficial
Камалія повернулася до України / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

До цього Камалія разом з родиною деякий час відпочила в Іспанії в курортному місті Пальма-де-Майорка. Втім, як раніше розповідала знаменитість, її доньки, які зараз навчаються у Лондоні, дуже сумують за рідною Україною і тато обіцяв їх найближчим часом звозити додому.

Камалія з Мохаммадом Захуром та дітьми / © instagram.com/kamaliyaofficial
Камалія з Мохаммадом Захуром та дітьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, нещодавно на Камалію наринули спогади і вона показала фанам, чим 20 років тому змогла підкорити свого чоловіка, пакистанського мільярдера Мохаммада Захура.

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Дата публікації
Перегляди
243
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