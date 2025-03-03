Цены на лук снизились до минимума за последние 4 года

В настоящее время цены на лук в Украине в среднем уже на 12% ниже, чем в конце февраля 2024 года.

В Украине фермеры начали массово распродавать имеющиеся объемы лука, поскольку качество этого овоща в хранилищах стало стремительно ухудшаться. Это привело к достаточно резкому понижению цены на лук.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Так, с начала текущей недели цены на лук в Украине снизились в среднем на 12%.

По состоянию на 28 февраля фермеры продавали продукцию по 7-13 грн/кг ($0,17-0,31/кг) в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий продукции.

Снижение цен производители объясняют и резким ухудшением качества продукции. Многие закладывали в хранилища влажный лук, который в условиях теплой зимы начал быстро прорастать.

Стимулирование сбыта некондиционной продукции даже путём снижения цен сейчас не дает желаемых результатов.

"Цены на оптовые партии лука среднего и низкого качества уже озвучиваются в диапазоне 4-6 грн/кг, но активность покупателей в этом сегменте очень низкая", – говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что в настоящее время цены на лук в Украине в среднем уже на 12% ниже, чем в конце февраля 2024 года. Так, по итогам текущей недели цены на внутреннем рынке в этом сегменте могут добиться минимального значения как минимум за последние четыре года.

Напомним, производство продукции в первом месяце текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 32,5%. Цены на территории Украины выросли на 34,8%.

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