Ціни на цибулю знизилися до мінімуму за останні 4 роки

Наразі ціни на цибулю в Україні в середньому вже на 12% нижчі, ніж наприкінці лютого 2024 року.

В Україні фермери почали масово розпродувати наявні обсяги цибулі, оскільки якість цього овоча у сховищах стала стрімко погіршуватися. Це призвело до досить різкого зниження ціни на цибулю.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Так, від початку цього тижня ціни на цибулю в Україні знизилися в середньому на 12%.

Станом на 28 лютого фермери продавали продукцію по 7-13 грн/кг ($0,17-0,31/кг), залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції.

Зниження цін виробники пояснюють і різким погіршенням якості продукції. Багато хто закладав у сховища вологу цибулю, яка в умовах теплої зими почала швидко проростати.

Стимулювання збуту некондиційної продукції навіть шляхом зниження цін зараз не дає бажаних результатів.

"Ціни на оптові партії цибулі середньої та низької якості вже озвучуються в діапазоні 4-6 грн/кг, але активність покупців у цьому сегменті дуже низька", – йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що наразі ціни на цибулю в Україні в середньому вже на 12% нижчі, ніж наприкінці лютого 2024 року. Так, за підсумками поточного тижня ціни на внутрішньому ринку в цьому сегменті можуть досягти мінімального значення як мінімум за останні чотири роки.

Нагадаємо, виробництво продукції в першому місяці поточного року порівняно із аналогічним періодом минулого зросло на 32,5%. Ціни на території України зросли на 34,8%.

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