В Полтаве может подорожать стоимость проезда в общественном транспорте: сколько будет стоить

В Полтаве может подорожать стоимость проезда в общественном транспорте: сколько будет стоить

В Полтаве планируют поднять стоимость проезда в троллейбусах и автобусах.

В Полтаве решают вопрос о стоимости проезда в общественном транспорте. Городской глава Александр Мамай предложил на рассмотрение горожан новые тарифы.

Об этом мэр города сообщил в Telegram.

"На сегодняшний день появилась возможность закупать перевозчикам топливо по ценам, которые существуют на сегодня, а это 60-70 грн. Поэтому цена на проезд подорожает. Сейчас я обращаюсь к полтавчанам с предложением определиться: 1. Хотите ли вы, чтобы на маршруты города выехали перевозчики? 2. Если они выедут, то это будет связано с поднятием тарифов на проезд. 10 грн будет стоить проезд в троллейбусе, 15 грн – в автобусе", — написал он.

Однако по результатам опроса в Telegram-канале большинство жителей проголосовало против предложенных тарифов.

Напомним, в Полтаве из-за проблем с топливом общественный транспорт в городе работает не в полном составе.

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