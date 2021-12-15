Домашний майонез за 1 минуту

Приготовить этот непревзойденный соус можно за считаные минуты.
Приготовить непревзойденный соус для домашних блюд можно очень быстро. Для этого понадобятся простые ингредиенты и ручной блендер.
Ингредиенты:
- 250 мл рафинированного масла
- 1 яйцо
- 1,5 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. горчицы
- 1 ч. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли
- щепотка перца
Время приготовления: 1 минута
Приготовление пошагово:
1. Все ингредиенты поочередно закладываем в чашу блендера.
2. Окунаем ручной блендер в чашу таким образом, чтобы конус с ножом полностью накрыл желток. Это важно, чтобы соус удался с первого раза.
3. Включаем режим "турбо", если такого нет - максимальную скорость, и 5-10 секунд (в зависимости от мощности вашего блендера) держим неподвижно, пока на дне не образуется эмульсия. Теперь можем понемногу приподнимать ножку, пока все масло не соединится с полученной массой. Чтобы приготовить этот соус, будет достаточно всего 30-40 секунд.
Обратите внимание, что все ингредиенты одновременно мы закладываем только для взбивания погружным блендером. Если же захотите приготовить майонез с помощью миксера или венчика, технология несколько изменится. В этом случае яйцо растираем в первую очередь, а уже к нему добавляем специи и тонкой струйкой вливаем масло. Чем больше масла добавите, тем гуще получится соус.
Чтобы разнообразить вкус соуса, можете к подсолнечному маслу добавить немного оливкового (максимум 50 мл). Если у вас очень острая горчица, лучше сразу добавьте меньше, чем указано в рецепте.
Видеоверсия рецепта:
Приятного аппетита!
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