Домашний майонез за 1 минуту

Приготовить этот непревзойденный соус можно за считаные минуты.

Приготовить непревзойденный соус для домашних блюд можно очень быстро. Для этого понадобятся простые ингредиенты и ручной блендер.

Ингредиенты:

250 мл рафинированного масла

1 яйцо

1,5 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. сахара

1/2 ч. л. соли

щепотка перца

Время приготовления: 1 минута

Приготовление пошагово:

1. Все ингредиенты поочередно закладываем в чашу блендера.

фото: Bene Gusto

2. Окунаем ручной блендер в чашу таким образом, чтобы конус с ножом полностью накрыл желток. Это важно, чтобы соус удался с первого раза.

фото: Bene Gusto

3. Включаем режим "турбо", если такого нет - максимальную скорость, и 5-10 секунд (в зависимости от мощности вашего блендера) держим неподвижно, пока на дне не образуется эмульсия. Теперь можем понемногу приподнимать ножку, пока все масло не соединится с полученной массой. Чтобы приготовить этот соус, будет достаточно всего 30-40 секунд.

фото: Bene Gusto

Обратите внимание, что все ингредиенты одновременно мы закладываем только для взбивания погружным блендером. Если же захотите приготовить майонез с помощью миксера или венчика, технология несколько изменится. В этом случае яйцо растираем в первую очередь, а уже к нему добавляем специи и тонкой струйкой вливаем масло. Чем больше масла добавите, тем гуще получится соус.

фото: Bene Gusto

Чтобы разнообразить вкус соуса, можете к подсолнечному маслу добавить немного оливкового (максимум 50 мл). Если у вас очень острая горчица, лучше сразу добавьте меньше, чем указано в рецепте.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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