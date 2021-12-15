Домашній майонез за 1 хвилину

Приготувати цей неперевершений соус можна за лічені хвилини, всі крім однієї, яку ви витратите на підготовку.

Приготувати неперевершений соус для домашніх страв можна за лічені хвилини. Для цього знадобляться прості інгредієнти та ручний блендер.

Інгредієнти:

250 мл рафінованої олії;

1 яйце;

1,5 ст. л. лимонного соку;

1 ч. л. гірчиці;

1 ч. л. цукру;

1/2 ч. л. солі;

дрібка перцю.

Час приготування: 1 хвилина

Приготування покроково:

1. Всі інгредієнти по черзі закладаємо в чашу блендера.

фото: Bene Gusto

2. Занурюємо ручний блендер в чашу таким чином, щоб конус з ножем повністю накрив жовток. Це важливо, щоб соус вдався з першого разу.

фото: Bene Gusto

3. Вмикаємо режим "турбо", якщо такого немає — максимальну швидкість, і 5-10 секунд (залежно від потужності вашого блендера) тримаємо нерухомо, поки на дні не утвориться емульсія. Тепер можемо потроху піднімати ніжку, поки вся олія не з'єднається з отриманою масою. Щоб приготувати цей соус, досить буде всього 30-40 секунд.

фото: Bene Gusto

Зауважте, що всі інгредієнти одночасно ми закладаємо лише для збивання занурювальним блендером. Якщо ж захочете приготувати майонез за допомогою міксера чи вінчика, технологія дещо зміниться. У цьому випадку яйце розтираємо в першу чергу, а вже до нього додаємо спеції та тонкою цівкою вливаємо олію. Чим більше олії додасте — тим густіший вийде соус.

фото: Bene Gusto

Щоб урізноманітнити смак соусу, можете до соняшникової олії додати трохи оливкової (максимум 50 мл). Якщо у вас дуже гостра гірчиця, краще одразу додайте менше ніж вказано в рецепті.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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