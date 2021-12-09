Сезон олів'є: три оригінальні рецепти улюбленого салату

Існує безліч варіантів приготування знаменитого новорічного салату олів'є. Але сам його автор – Люсьєн Олів'є - ні з ким рецептом не ділився. Тому шанувальники страви почали вигадувати свої варіанти того, що має бути у його складі. Ми зібрали для вас три прості і нетривіальні способи його приготування, які сподобаються і вам, і вашим гостям.

Олів'є з куркою та запеченими овочами

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Головний зимовий салат – це, звичайно ж, олів'є. Ми щорічно готуємо його на Новий рік чи просто як частування для гостей. Простіше кажучи, без цієї страви не обходиться жодне свято. Кожен готує олів'є по-своєму: хтось не кладе моркву, хтось додає яблуко, а дехто замість горошку – кукурудзу. Ми ж пропонуємо вам приготувати цей салат зовсім по-іншому – використавши запечені овочі та куряче філе. Повірте, буде дуже смачно!

Інгредієнти:

куряче філе – 1 шт. (якщо маленьке, то 2)

морква – 2-3 шт.

картопля — 4 шт.

солоні огірки – 4-5 шт.

яйця – 4-5 шт.

заморожений горошок

домашній майонез

сванська сіль

суміш перців

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Рецепт справжнього олів'є

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В одному з перших варіантів, опублікованому у журналі "Наша їжа", було зазначено, що до салату раніше додавали картоплю, свіжі огірки, смаженого рябчика, каперси, оливки. Для заправки використовували соуси Провансаль та Кабулі.

Цей салат трохи повертає нас до часів "справжнього" олів'є. Щоправда, замість раків у цьому олів'є креветки і рябчиків немає, але що вдієш, ті часи вже не повернеш.

Інгредієнти:

10 г моркви

10 г вареної картоплі

10 г відвареного зеленого горошку

2 перепелині яйця, очищені та нарізані

15 г копченого телячого язика, подрібненого кубиками

15 г коктейльних креветок, нарізаних частинками

10 г тертого Пармезану

40 г м'якоті авокадо

1 ч. л. свіжого лимонного соку

сіль, свіжий чебрець і свіжомелений чорний перець за смаком

Для прикраси:

1 листок салату Радичіо

1 креветка 16/20

1 стрілка цибулі шніт

1 ч. л. червоної ікри

1 ч. л. оливкової олії

1 гілочка кропу

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Олів'є пісний

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З одного боку, дієтичну версію готувати нескладно, з іншого - вона не гірша за багатих "родичів". Крім того, салат для тих, хто дотримується посту, може бути як дуже суворим за інгредієнтами, так і з молочними продуктами та/або яйцями.

Інгредієнти на 4 порції:

4 картоплини

1 морква

200 г вегетаріанської ковбаси

100 г консервованого горошку

2 солоні огірки

1 свіжий огірок

1 кисло-солодке яблуко

150 г м'якого тофу

1 пучок зеленої цибулі

0,5 ст. пісного майонезу

5-10 маслин

сіль, чорний мелений перець

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