Бен Аффлек звинуватив ексдружину Дженніфер Гарнер у своєму алкоголізмі

Ексзакохані розлучилися 2018 року.

Відомий голлівудський актор Бен Аффлек 13 років прожив у шлюбі з акторкою Дженніфер Гарнер.

Разом ексзакохані багато чого пережили. Зокрема, у їхньому шлюбі були й негаразди. В ефірі шоу The Howard Stern Show Бен розповів, що вони не були щасливі разом. Подружжя намагалося зберегти шлюб лише через дітей.

Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер / Getty Images

"Мій шлюб – одна з причин, чому я почав пити. Я був у пастці. Я думав, що я не можу піти через дітей. Але я був нещасливий. Що я робив? Випивав пляшку віскі та спав на дивані. Проблеми ж звісно нікуди не дівалися", - поділився Аффлек.

Також Аффлек додав, що продовжував би й далі пити, якби вони з Гарнер не розлучилися.

"Ми, напевно, втомились одне від одного. І скоріш за все, я б продовжив пити, якби не розлучився", - говорить актор.

Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер / Getty Images

Зазначимо, Бен Аффлек мав серйозну алкогольну залежність. Актор неодноразово лікувався в реабілітаційному центрі. Дженніфер Гарнер підтримувала Аффлека навіть після розлучення.

Нагадаємо, Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер жили у шлюбі 13 років. Разом вони виховують трьох дітей. Наразі Аффлек зустрічається зі своєю колишньою – Дженніфер Лопес.

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