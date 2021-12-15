Після страшної аварії в Києві дружина Толіча згадала відпустку в Іспанії

Після страшної аварії в Києві дружина Толіча згадала відпустку в Іспанії

Юла звернулася до шанувальників після ДТП.

Дружина відомого українського ведучого Анатолія Анатоліча, продюсерка Юла після аварії на проспекті Героїв Сталінграда у Києві вийшла на зв'язок з фанами.

На сторінці в Instagram мама трьох дітей запостила кадри, ймовірно, зроблені під час нещодавньої подорожі до Іспанії. На знімках Юля зображена щасливою та усміхненою на пляжі разом зі своєю донькою. Родички бігають піском та обіймаються.

instagram.com/yulattt

"Одна мить може змінити все. Давайте цінувати кожен день і зберігати все, що ми маємо зараз", - закликала продюсерка.

instagram.com/yulattt

instagram.com/yulattt

У коментарях фани поцікавилися у Юли, як вона почувається після ДТП, на що вона відповіла: "Дякую. Злякалися та були шоковані вчинком водія-винуватця, який втік".

Зазначимо, минулого вечора дружина ведучого Анатолія Анатоліча Юла потрапила в аварію. ДТП сталася на проспекті Героїв Сталінграда у Києві. У авто бізнесвумен, яка взяла машину в чоловіка, врізався водій на Porsche, який втік з місця події.

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