После страшной аварии в Киеве жена Толича вспомнила отпуск в Испании

После страшной аварии в Киеве жена Толича вспомнила отпуск в Испании

Юла обратилась к поклонникам после ДТП.

Жена известного украинского ведущего Анатолия Анатолича, продюсер Юла после аварии на проспекте Героев Сталинграда в Киеве вышла на связь с фанами.

На странице в Instagram мама троих детей запостила кадры, предположительно сделанные во время недавнего путешествия в Испанию. На снимках Юля изображена счастливой и улыбающейся на пляже вместе со своей дочерью. Родственники бегают по песку и обнимаются.

instagram.com/yulattt

"Один миг может изменить все. Давайте ценить каждый день и хранить все, что мы имеем сейчас", — призвала продюсер.

instagram.com/yulattt

instagram.com/yulattt

В комментариях фаны поинтересовались у Юлы, как она чувствует себя после ДТП, на что она ответила: "Спасибо. Испугались и были шокированы поступком сбежавшего водителя-виновника".

Отметим, в прошлый вечер жена ведущего Анатолия Анатолича Юла попала в аварию. ДТП произошло на проспекте Героев Сталинграда в Киеве. В авто бизнесвумен, которая взяла машину у мужа, врезался водитель на сбежавший с места происшествия Porsche.

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