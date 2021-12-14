Дружина Анатолія Анатоліча потрапила в ДТП у Києві

Аварія сталася на проспекті Героїв Сталінграда.

Дружина українського телеведучого Анатолія Анатоліча – Юла – потрапила у ДТП.

Аварія сталася у Києві на проспекті Героїв Сталінграда. У авто бізнесвумен, яка взяла машину в чоловіка, врізався водій на Porsche. Про це шоумен повідомив у своїх Instagram-stories.

Анатолій Анатоліч з дружиною / instagram.com/anatoliyanatolich

"Юла на моїй "сімці". Розбито фару і бампер, крило зачеплено. Лазерна фара дуже дорога, бампер точно під заміну, капот… Дорогий ремонт у цьому BMW. Машина була як нова, а тепер вже ні. Покидьок врізався в Юлу, коли вона навіть не їхала, а стояла на розворот. Найцікавіше, мужик врізався, вийшов, побачив і втік", – розповів Анатоліч та додав, що на щастя дружина не постраждала.

Анатолій Анатоліч з дружиною / instagram.com/anatoliyanatolich

Зі свого боку, Юла, яка запам'ятала номери авто, швидко зателефонувала до поліції і водія затримали за 20 хвилин після аварії. Чоловіка повезли на медичне освідування на предмет керування авто в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Анатолій Анатоліч з дружиною / instagram.com/anatoliyanatolich

Згодом Анатолій повідомив, що водій був тверезим.

"Ніхто не поводиться по хамськи, усі чемні. Зараз з'ясуємо, а далі розбиратимуться страхові, хто кому що буде оплачувати. Юла не винна у цій ДТП. П'яних немає, а для мене це був принципове питання, бо якби людина дійсно була п'яна, то ми розповідали б про це всюди, оскільки це найстрашніше, що може бути за кермом. Просто неуважність", – поділився зірка і подякував поліції за швидку реакцію.

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