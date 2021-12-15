Бен Аффлек обвинил экс-жену Дженнифер Гарнер в своем алкоголизме

Экс-влюбленные развелись в 2018 году.

Известный голливудский актер Бен Аффлек 13 лет прожил в браке с актрисой Дженнифер Гарнер.

Вместе экс-влюбленные много чего пережили. В частности, в их браке были и неурядицы. В эфире шоу The Howard Stern Show Бен рассказал, что они не были счастливы вместе. Супруги пытались сохранить брак только из-за детей.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер / Getty Images

"Мой брак – одна из причин, почему я начал пить. Я был в ловушке. Я думал, что я не могу уйти из-за детей. Но я был несчастлив. Что я делал? Выпивал бутылку виски и спал на диване. Проблемы же некуда не девались", — поделился Аффлек.

Также Аффлек добавил, что продолжал бы и дальше пить, если бы они с Гарнер не развелись.

"Мы, наверное, устали друг от друга. И, скорее всего, я бы продолжил пить, если бы не развелся", — говорит актер.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер / Getty Images

Отметим, у Бена Аффлека была серьезная алкогольная зависимость. Актер неоднократно лечился в реабилитационном центре. Дженнифер Гарнер поддерживала Аффлека даже после развода.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер жили в браке 13 лет. Вместе они воспитывают троих детей. В настоящее время Аффлек встречается со своей бывшей – Дженнифер Лопес.

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