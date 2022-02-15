Тест "Насколько вы мнительны"

Мнительность – а именно ее психологи называют один из симптомов тревожности – не самое удобное в жизни качество.

Мнительные люди, как правило, внушаемы, подозрительны, они во всем видят плохое и постоянно ждут неприятностей. Определите, насколько вы мнительны?

1. Как в детстве складывались ваши отношения с родителями?

А) Они хвалили меня даже за самое незначительное достижения, за что я им очень благодарна.

Б) Папа с мамой всегда действовали по справедливости: за хорошие поступки хвалили, за плохие ругали, но всегда объясняли причины, по которым делали так или иначе.

В) От меня многого требовали, поэтому я всегда старалась оправдать их ожидания, а это было непросто.

2. Находясь на вечеринке, вернисаже и даже просто на улице, вы слышите громкий смех. Какой будет ваша реакция?

А) Порадуюсь за людей, которым весело – в наше время вокруг и без того полно хмурых лиц.

Б) Меня раздражает, когда люди позволяет себе слишком громко смеяться – это выглядит и звучит вызывающе. Впрочем, уже через несколько минут я об этом забуду.

В) Приду в ужас: наверняка они смеются надо мной! И начну судорожно осматривать себя со всех сторон, пытаясь выяснить, что со мной не так.

www.credits

3. Вам говорят, что вы сегодня прекрасно выглядите. Вы…

А) … мило улыбаетесь в ответ: вы и без оценок других людей прекрасно об этом знаете.

Б) …сдержано благодарите: для вас важна позитивная оценка.

В) …краснеете и начинаете оправдываться: мол, и платье на вас старое, и укладка растрепалась, да и вообще, вы сегодня не выспались!

Credits

4. Верите ли вы в негативную энергетику и сглаз?

А) Нет. На мой взгляд, все зависит от человека: если он уверен в себе, сглазить его невозможно.

Б) Слышала, что такое бывает, но сама никогда ни с чем подобным не сталкивалась.

В) Конечно! Стоит глазливой соседке косо посмотреть на меня, как я обязательно подверну ногу.

5. Самая страшная, на ваш взгляд, книга?

А) Эдгар По. "Таинственные истории", особенно – рассказ "Убийство на улице Морг".

Б) Стивен Кинг. "Кладбище домашних животных".

В) Медицинская энциклопедия. Чем дольше ее читаешь, тем больше уверяешься в том, что болен всеми болезнями, которые имеют место быть в этом мире.

6. Как часто вы принимаете витаминно-минеральные комплексы?

А) Как и положено, два раза в год.

Б) Покупаю часто, а вот принимаю редко – постоянно забываю о них.

В) Только когда заболеваю, в другое время они мне не нужны.

Результаты:

Большинство ответов А. Мнительность не свойственна вам от слова совсем. Вы уверены в себе и своих силах, не зависите от чужого мнения, сами выбираете себе цели и без посторонней помощи движетесь к ней – сбить вас с пути не дано никому.

Большинство ответов Б. Нельзя сказать, что вам совсем не свойственная мнительность, но она не мешает вам полноценно жить. Вашу мнительность можно назвать ситуативной: иногда – в силу какой-то объективной причины – вы ощущаете на себе ее симптомы, но в ваших силах справиться с ней и совладать с собой.

Большинство ответов В. Мнительность – похоже, ваше второе имя: вы с ней практически не разлучаетесь. Любое слово, взгляд и даже улыбку вы принимаете на свой счет, причем с негативной точки зрения. Также вы воспринимаете и события, которые с вами происходят или только должны произойти – вы уверены, что ничего хорошего вас ни на этот раз, ни в жизни вообще не ждет. Возможно, вам нужно почаще отдыхать и медитировать, а в самых сложных случаях – обратиться к психотерапевту, который поможет снизить уровень тревожности и улучшить таким образом качество жизни.

Читайте также:

Читайте также: