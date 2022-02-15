Тест "Наскільки ви помисливі"

Помисливість – а саме її психологи називають один із симптомів тривожності – не найзручніша в житті якість.

Недовірливі люди, як правило, навіювані, підозрілі, вони у всьому бачать погане і постійно чекають на неприємності. Визначте, наскільки ви недовірливі?

1. Як у дитинстві складалися ваші стосунки з батьками?

А) Вони хвалили мене навіть за найменше досягнення, за що я їм дуже вдячна.

Б) Тато з мамою завжди діяли справедливо: за добрі вчинки хвалили, за погані лаяли, але завжди пояснювали причини, з яких робили так чи ак.

В) Від мене багато чого вимагали, тому я завжди намагалася виправдати їхні очікування, а це було непросто.

2. Перебуваючи на вечірці, вернісажі та навіть просто на вулиці, ви чуєте гучний сміх. Якою буде ваша реакція?

А) Потішусь за людей, яким весело – у наш час довкола і без того повно похмурих осіб.

Б) Мене дратує, коли люди дозволяють собі надто голосно сміятися – це звучить і має зухвалий вигляд. Втім, уже за кілька хвилин я про це забуду.

В) Ужахнуся: напевно вони сміються з мене! І почну судомно оглядати себе з усіх боків, намагаючись з'ясувати, що зі мною не так.

www.credits

3. Вам кажуть, що ви сьогодні ви маєте чудово вигляд. Ви…

А) … мило усміхаєтесь у відповідь: ви і без оцінок інших людей чудово про це знаєте.

Б) … стримано дякуєте: вам важлива позитивна оцінка.

В) …червонієте і починаєте виправдовуватися: мовляв, і сукня на вас стара, і укладання розтріпалося, та й взагалі, ви сьогодні не виспалися!

Credits

4. Чи вірите ви в негативну енергетику та пристріт?

А) Ні. На мій погляд, все залежить від людини: якщо вона впевнена в собі, наврочити їй неможливо.

Б) Чула, що таке буває, але сама ніколи ні з чим не стикалася.

В) Звісно! Варто зурочливій сусідці косо подивитися на мене, як я обов'язково підверну ногу.

5. Найстрашніша, на вашу думку, книжка?

А) Едгар По. "Таємничі історії", особливо — розповідь "Вбивство на вулиці Морг".

Б) Стівен Кінг. "Цвинтар домашніх тварин".

В) Медична енциклопедія. Чим довше її читаєш, тим більше впевнюєшся в тому, що хворий на всі хвороби, які є в цьому світі.

6. Як часто ви приймаєте вітамінно-мінеральні комплекси?

А) Як і належить, двічі на рік.

Б) Купую часто, а ось приймаю рідко – постійно забуваю про них.

В) Тільки коли занедужую, інакше вони мені не потрібні.

Результати:

Більшість відповідей А. Помисливість не властива вам від слова зовсім. Ви впевнені в собі та своїх силах, не залежите від чужої думки, самі вибираєте собі мету і без сторонньої допомоги рухаєтеся до неї – збити вас зі шляху не дано нікому.

Більшість відповідей Б. Не можна сказати, що вам зовсім не властива помисливість, але вона не заважає вам повноцінно жити. Вашу недовірливість можна назвати ситуативною: іноді — через якусь об'єктивну причину — ви відчуваєте на собі її симптоми, але у ваших силах впоратися з нею і опанувати себе.

Більшість відповідей В. Помисливість – схоже, ваше друге ім'я: ви з нею практично не розлучаєтеся. Будь-яке слово, погляд і навіть усмішку ви приймаєте на свій рахунок, до того ж із негативного погляду. Так само ви сприймаєте і події, які з вами відбуваються або тільки мають статися – ви впевнені, що нічого хорошого на вас ні цього разу, ні в житті взагалі не чекає. Можливо, вам потрібно частіше відпочивати та медитувати, а в найскладніших випадках – звернутися до психотерапевта, який допоможе знизити рівень тривожності та покращити таким чином якість життя.

Читайте також: