Тест "Насколько вы ревнивы"

Ревность принято считать спутницей любви, хотя на самом деле они далеки друг от друга, как небо и земля.

Ревность не столько о двоих, сколько об одном, точнее, о его неуверенности – в себе, в чувствах партнера, в отношениях. Задумывались ли вы о том, насколько ревнивы?

1. Вашему мужу – или молодому человеку – стали поступать на телефон странные звонки, на которые он не отвечает в вашем присутствии: выходит на кухню или в ванную, разговаривает вполголоса. Ваша реакция?

А) Устрою ему истерику, которую он запомнит надолго: так – тайком – можно разговаривать только с любовницей!

Б) Насторожусь и постараюсь подслушать, с кем и о чем он говорит. Если не получится, пороюсь у него в телефоне – вдруг там найдется что-то интересное?

В) Ой, а я кажется знаю, о чем он говорит: скоро праздник – он наверняка готовит мне подарок!

Credits

2. Вам показалось, что в толпе на улице вы издалека увидели своего мужа: он садился в такси с высокой блондинкой. О чем вы подумаете?

А) Он мне изменяет! Все, развод! Сейчас приеду домой, покидаю его вещи в чемоданы – пусть убирается на все четыре стороны!

Б) Интересно, кто это такая? Ничего, вечером спрошу, с кем это он среди дня на такси разъезжает. А какая у нее красивая шубка из экомеха – надо себе такую купить.

В) Мне показалось. Похож, конечно, но мой муж на работе, это я точно знаю.

3. Любимый человек вернулся домой, благоухая дорогими французскими духами. Вы…

А) …разрыдаетесь и устроите ему бойкот – не будете разговаривать с ним как минимум несколько дней.

Б) …попросите его узнать у его приятельницы, как они называются – вам очень понравился аромат.

В) …не удивитесь, ведь он был на корпоративе. Странно, что от него пахнет только одними духами – мог бы вернуться с целой какофонией запахов.

Credits

4. Вы настойчиво звоните любимому человеку, но он не берет трубку. О чем вы думаете?

А) В вашем воображении проносятся картины, одна страшнее другой, но суть их одна: он сейчас с другой женщиной.

Б) Наверное, он на совещании. Правда, он об этом не предупреждал, но ведь необходимость в нем могла возникнуть спонтанно.

В) Он занят и не слышит. Как только услышит, обязательно перезвонит.

5. Способны ли вы простить измену?

А) Никогда!

Б) Поломаюсь, конечно, но потом прощу – у нас хорошая семья, не стоит рушить ее из-за минутной слабости партнера.

В) Обязательно – зачем делать из мухи слона? В конце концов, кто из нас без греха?

Credits

6. Как вы относитесь к поступку ревнивца Отелло?

А) Одобряю целиком и полностью. А как еще быть, когда предают – во всяком случае, у тебя есть все доказательства этого – твою любовь?

Б) Я его хорошо понимаю, хотя метод он выбрал чересчур радикальный.

В) А кто это?

Результаты:

Большинство ответов А. Вы не просто, а чудовищно ревнивы. Шекспировский Отелло по сравнению с вами – сущий ангел. Вам не мешало бы сбавить обороты – такой напряженной обстановки не выдержит ни один, даже самый терпеливый человек – велика вероятность того, что однажды, решив, что с него хватит, он просто от вас уйдет.

Большинство ответов Б. Вообще-то, вы доверяете своему партнеру, но время от времени ревность все-таки поднимает голову в вашей душе, что, скорее, хорошо, чем плохо. Таким образом вы вносите в отношения нотку пикантности: без сцен ревности, которые вы перманентно устраиваете, ваша совместная жизнь была бы пресной.

Большинство ответов В. Вы совершенно не ревнивы. На первый взгляд может показаться, что это – благо: вы всегда в хорошем настроении, не устраиваете сцен и скандалов. Но такое отношение к любимому человеку может сыграть с вами злую шутку: однажды вы пропустите его действительно серьезное увлечение, а он, собравшись уходить, просто поставит вас перед фактом, что станет для вас серьезным ударом.

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