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Тест "Наскільки ви ревниві"

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Тест "Наскільки ви ревниві"

Credits

Ревнощі зазвичай вважаються супутниками любові, хоча насправді вони далекі одне від одного, як небо та земля.

Ревнощі не так про двох, як про одне, точніше, про невпевненість – у собі, у почуттях партнера, у стосунках. Чи замислювалися ви про те, наскільки ви ревниві?

1. Вашому чоловікові — або хлопцеві — стали надходити на телефон дивні дзвінки, на які він не відповідає у вашій присутності: виходить на кухню або до ванної кімнати, розмовляє напівголосно. Ваша реакція?

А) Влаштую йому істерику, яку він запам'ятає надовго: так – потай – можна розмовляти лише з коханкою!

Б) Занервую і спробую підслухати, з ким і про що він говорить. Якщо не вийде, пошукаю у нього в телефоні – раптом там знайдеться щось цікаве?

В) Ой, а я здається знаю, про що він розмовляє: скоро свято – він, мабуть, готує подарунок!

© Credits
Credits

2. Вам здалося, що у натовпі на вулиці ви здалеку побачили свого чоловіка: він сідав до таксі з високою блондинкою. Про що ви подумаєте?

А) Він мене зраджує! Все, розлучення! Зараз приїду додому, покидаю його речі до валізи – нехай забирається на всі чотири боки!

Б) Цікаво, хто це? Нічого, ввечері запитаю, з ким він серед дня на таксі їздить. А яка у неї гарна шубка з екохутра – треба й собі придбати.

В) Мені здалося. Схожий, звичайно, але мій чоловік на роботі, це я точно знаю.

3. Кохана людина повернулася додому, маючи приємний запах французьких духів. Що ви зробите?

А) Розплачетеся і влаштуєте йому бойкот – не розмовлятимете з ним як мінімум кілька днів.

Б) Попросите його дізнатися від його приятельки, як вони називаються – вам дуже сподобався аромат.

В) Не здивуєтеся, адже він був на корпоративі. Дивно, що від нього пахне лише одними духами – міг би повернутися із цілою какофонією запахів.

© Credits
Credits

4. Ви наполегливо дзвоните коханій людині, але вона не бере слухавку. Про що ви подумаєте?

А) У вашій уяві проносяться картини, одна страшніша за іншу, але суть їх одна: він зараз з іншою жінкою.

Б) Напевно, він на нараді. Щоправда, він про це не попереджав, але потреба в ній могла виникнути спонтанно.

В) Він заклопотаний і не чує. Щойно почує, обов'язково перетелефонує.

5. Чи здатні ви пробачити зраду?

А) Ніколи!

Б) Повикаблучуюся, звичайно, але потім пробачу – у нас хороша сім'я, не варто руйнувати її через хвилинну слабкість партнера.

В) Обов'язково – навіщо робити з мухи слона? Зрештою, хто із нас без гріха?

© Credits
Credits

6. Як ви ставитеся до вчинку ревнивця Отелло?

А) Схвалюю цілком і повністю. А що ще робити, коли зраджують – у будь-якому разі, у тебе є всі докази цього – твоє кохання?

Б) Я його добре розумію, хоча метод він вибрав надто радикальний.

В) А хто це?

Результати:

Більшість відповідей А. Ви не просто, а жахливо ревниві. Шекспірівський Отелло в порівнянні з вами – справжній янгол. Вам не завадило б зменшити оберти – такої напруженої обстановки не витримає жодна, навіть найтерплячіша людина. Велика ймовірність того, що одного разу, вирішивши, що з нього вистачить, він просто від вас піде.

Більшість відповідей Б. Взагалі, ви довіряєте своєму партнерові, але час від часу ревнощі все ж піднімають голову у вашій душі, що, найімовірніше, добре, ніж погано. Таким чином ви вносите у стосунки нотку пікантності: без сцен ревнощів, які ви перманентно влаштовуєте, ваше спільне життя було би прісним.

Більшість відповідей В. Ви зовсім не ревниві. На перший погляд може здатися, що це благо: ви завжди в хорошому настрої, не влаштовуєте сцен і скандалів. Але таке ставлення до коханої людини може зіграти з вами злий жарт: одного разу ви пропустите його справді серйозне захоплення, а він, зібравшись йти, просто поставить вас перед фактом, що стане для вас серйозним ударом.

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