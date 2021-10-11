Секс vs любовь: возможен ли компромисс

Наши бабушки учили нас: "Не давай поцелуя без любви". Но сейчас, когда все масс-медиа кричат о сексуальной революции, а на страницах интернет-чатов девушку, которая в ожидании своего суженого не соглашается на промежуточные половые контакты, называют "синим чулком", кажется, что любовь во взаимоотношениях между полами – прошлый век, только помеха на пути к своим целям.

О любви и сексе мы говорили с сексологом, доцентом кафедры психиатрии, наркологии и сексологии Национального медицинского университета Георгием Селюковым.

Что есть любовь?

Когда человек любого пола влюбляется, все остальное отходит на второй план, остается лишь одна персона, на которую направлено чувство. Такое состояние природа в принципе предусмотрела для любого человека на определенном этапе его развития. Это своеобразный факел, который освещает дорогу к продолжению рода, способ выживания вида. И возможность любить реализуется "последней каплей", каким-то пусковым механизмом. Это может быть взгляд, жест, слово, прикосновение, цвет, звук и т.д. Как спичку поднесли к стогу сена, и он загорается. Этот пожар сопровождается природными биохимическими процессами в организме. Однако у каждого человека свой запас "горючего материала": у кого-то чувство любви горит неделю, у кого-то месяц или год, а кто-то горит по 10, а то и 30 лет. В любом случае рано или поздно наступает постепенное угасание этого пылания. Любовь понемногу увядает. У людей, которых можно назвать счастливыми, увядание любви сопровождается появлением другого чувства, при котором создается другая биохимия, когда присутствие избранника или избранницы уютно, надежно, спокойно, приятно. Это является своеобразной альтернативой того пожара, который вспыхнул вначале.

Отношения или сношения?

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В славянской традиции существует установка, что в интимные отношения нужно вступать только по любви. Любые отклонения от этого клише считаются безнравственными. Существует также расхожее мнение, будто к половым отношениям без любви больше стремятся мужчины, а женщины ищут любви, а уж после – секса. В действительности женщины преимущественно стремятся к отношениям с противоположным полом, что не всегда предполагает наличие любви. Некоторые женщины идут на отношения с мужчиной из-за того, что он внимательный, чуткий и заботливый. Некоторые – потому что он надежный, способен содержать. Но существует и некоторый процент женщин, у которых на данный момент доминирует физическое влечение, либидозный напор. И в тот момент, когда сталкивается мощный либидозный напор и нравственность, нравственность нередко уступает. Это либо женщины с сильной половой конституцией, мультиоргазмичные, либо женщины в возрасте 32-37 лет, которые переживают пик сексуальности. Они уже родили детей, реализовались в карьере, у них появилась возможность пожить для себя. К тому же возраст дает о себе знать, им кажется, что их время утекает, они стремятся побольше успеть. В этом случае женщины могут заменять отношения сношениями, в которых главной целью является лишь сексуальное удовлетворение.

Нас больше!

Судя по общению в интерне-чатах, на форумах и сайтах знакомств, складывается впечатление, будто женщины стали больше ратовать за свободный секс, а отношения по любви – это уже отживший свое анахронизм, ничего общего не имеющий с требованием времени. Масс-медиа активно подхватывают эту тенденцию, и вот уже женщины с традиционными взглядами на отношения начинают думать, что с ними что-то не так, они не современные, и на них никто внимания теперь не обратит. В то же время мужчины, если у них и были какие-то романтические порывы, теперь уже считают, что слабому полу не нужны цветы и ухаживания, можно сразу подходить к решительным действиям.

На самом же деле происходит вот что. Как и прежде, существует некое среднестатистическое количество женщин, которых, если рассматривать популяцию с позиций Гауссовского распределения, очевидное большинство. Это женщины с традиционным взглядом на отношения между полами. Существует также некоторый небольшой процент женщин, которые в силу определенных причин выбрали сексуальные отношения без какой-либо душевной близости. В то время как сексуально раскрепощенные дамы обсуждают с себе подобными своих любовников или заигрывают с мужчинами, выставляя напоказ свою сексуальность, женщины с традиционными взглядами спокойно занимаются своими делами. В то же время масс-медиа поддерживают такую тенденцию, и возникает иллюзия, будто все стремятся к удовлетворению своих биологических потребностей, позабыв о духовных.

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Безусловно, некая тенденция к сексуальному раскрепощению женщин имеет место в современном мире. Женщины стали лучше чувствовать и понимать свое тело, у них изменились сексуальные потребности. Но это еще не говорит о том, что большинству женщин уже не нужна любовь. Как, впрочем, и о том, что при выборе партнера руководствоваться только сексуальным влечением – плохо. Это лишь две стороны одной медали, два явления, отражающих многообразие человеческих взаимоотношений.

Авдотья Разгуляева

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