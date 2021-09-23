Старый девственник: случайность или патология

Согласно некоторым историческим данным, девственниками были ученый Исаак Ньютон, философ Иммануил Кант, поэт Николай Некрасов, писатель Льюис Кэрролл. Гениальный художник Сальвадор Дали до встречи с любовью всей своей жизни тоже был девственником, что было дальше – история умалчивает.

Легко ли жить старым девственникам, мы спросили сексолога, доцента кафедры психиатрии, наркологии и сексологии Национального медицинского университета Георгия Селюкова.

Гениев мы трогать не будем. Если бы не их целомудрие, увидел ли мир шедевры искусства, изобретения, гениальные труды? Сочувствовать талантливым людям и пытаться их "лечить" – удел невежд и циников. Что касается простых смертных, попробуем разобраться, что является барьером для сексуальных взаимоотношений.

Существует множество факторов, которые оттягивают сексуальные отношения. Один из самых распространенных – дебютантная эректильная дисфункция. В первый раз все хотят быть героями и в то же время боятся, что что-то не получится. В момент полной мобилизации организм дает сбой, и эрекция пропадает. Чем больше парень переживает из-за того, что окажется не на высоте, тем меньше вероятности, что ему удастся удержать эрекцию на нужном уровне. Страх того, что что-то не получится, закрепляется, и мужчина начинает избегать женщин.

Существуют и другие проблемы, например, коммуникативного характера. Он идеализирует, обожествляет женщину, даже глянуть на нее не может. И одновременно боится, что не сможет ей соответствовать. Есть просто застенчивые люди, от природы или в силу воспитания. В то время как женщины большей частью ждут инициативы от мужчин, они не могут проявить эту инициативу. Чем дальше, тем все тяжелее сделать первый шаг таким мужчинам. Не говоря уже о том, что далеко не все мужчины могут вступить в сексуальные отношения "со всем, что движется". Некоторым важно, чтобы душа лежала к женщине, и такую он может искать долгие годы.

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Как же преодолеть барьер? Однозначного ответа нет. Если дело лишь в нерешительности, то нет ничего проще, чем зарегистрироваться на сайте знакомств под ником "Девственник". Когда к сексологу с проблемой обратился поздний девственник и воспользовался рекомендацией, его "сняли" уже через неделю. Некоторые женщины настолько боятся быть в одиночестве, что готовы схватиться за первого же одинокого мужчину.

Но возникает и другой вопрос: готов ли девственник жить полноценной половой жизнью? Одно дело, когда он худо-бедно удовлетворяет свои сексуальные потребности путем самоэротизации, совсем другое – соблазнять и удовлетворять женщину, строить с ней взаимоотношения. Это оказывается непосильной задачей для многих девственников, и им в итоге легче закрыться снова в своей раковине, чем пытаться налаживать свою сексуальную жизнь. Так что активность женщины – это не всегда эффективное лекарство против мужской девственности.

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Важно задуматься: а нужны ли мне на самом деле сексуальные отношения? И обратиться с проблемой к сексологу или психотерапевту. Изменить природу человека, его половую конституцию нельзя, потому робкий от рождения человек никогда не станет мачо, даже если пройдет десяток пикаперских тренингов. Но, выяснив причину, по которой мужчина долгое время остается девственником, можно помочь ему научиться проявлять свои лучшие качества, повышать свои коммуникативные навыки и строить отношения с противоположным полом. Даже какая-то определенная жизненная ситуация, какая-то особенная встреча может заставить проявить решительность и изменить свою личную жизнь.

Авдотья Разгуляева