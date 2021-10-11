Секс vs кохання: чи можливий компроміс

Наші бабусі вчили нас: "Не давай поцілунку без кохання". Але зараз, коли всі масмедіа кричать про сексуальну революцію, а на сторінках інтернет-чатів дівчину, яка в очікуванні свого судженого не погоджується на проміжні статеві контакти, називають "синьою панчохою", здається, що кохання у взаєминах між статями — минуле століття, тільки перешкода на шляху до своєї мети.

Про кохання і секс ми говорили з сексологом, доцентом кафедри психіатрії, наркології та сексології Національного медичного університету Георгієм Селюковим.

Що є кохання?

Коли людина будь-якої статі закохується, все інше відходить на другий план, залишається лише одна персона, на яку направлено почуття. Такий стан природа в принципі передбачила для будь-якої людини на певному етапі її розвитку. Це своєрідний смолоскип, який висвітлює дорогу до продовження роду, спосіб виживання виду. І можливість кохати реалізується "останньою краплею", якимось пусковим механізмом. Це може бути погляд, жест, слово, дотик, колір, звук і т.д. Як сірник піднесли до стогу сіна, і він загоряється. Ця пожежа супроводжується природними біохімічними процесами в організмі. Однак у кожної людини свій запас "горючого матеріалу": у когось почуття кохання горить тиждень, у когось місяць або рік, а хтось горить по 10, а то і 30 років. У будь-якому разі рано чи пізно настає поступове згасання цього палання. Кохання потроху в'яне. У людей, яких можна назвати щасливими, в'янення кохання супроводжується появою іншого почуття, за якого створюється інша біохімія, коли присутність обранця або обраниці затишна, надійна, спокійна, приємна. Це є своєрідною альтернативою тієї пожежі, яка спалахнула спочатку.

Взаємини чи злягання?

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У слов'янській традиції існує установка, що в інтимні стосунки потрібно вступати тільки через кохання. Будь-які відхилення від цього кліше вважаються аморальними. Існує також поширена думка, ніби до статевих стосунків без кохання більше прагнуть чоловіки, а жінки шукають його, а вже після — сексу. Насправді жінки переважно прагнуть до взаємин із протилежною статтю, що не завжди передбачає наявність кохання. Деякі жінки йдуть на стосунки з чоловіком через те, що він уважний, чуйний і турботливий. Деякі — тому що він надійний, здатний утримувати. Але існує і певний відсоток жінок, у яких наразі домінує фізичний потяг, лібідозне напирання. І в той момент, коли стикається потужне лібідозне напирання і моральність, моральність нерідко поступається. Це або жінки з сильною статевою конституцією, мультиоргазмічні, або жінки у віці 32-37 років, які переживають пік сексуальності. Вони вже народили дітей, реалізувалися в кар'єрі, у них з'явилася можливість пожити для себе. До того ж вік дає про себе знати, їм здається, що їх час витікає, вони прагнуть побільше встигнути. У цьому разі жінки можуть замінювати взаємини зляганнями, в яких головною метою є лише сексуальне задоволення.

Нас більше!

Судячи зі спілкування в інтернет-чатах, на форумах і сайтах знайомств, складається враження, ніби жінки стали більше боротися за вільний секс, а стосунки через кохання — це вже віджилий своє анахронізм, нічого спільного не має з вимогою часу. Масмедіа активно підхоплюють цю тенденцію, і ось уже жінки з традиційними поглядами на взаємини починають думати, що з ними щось не так, вони не сучасні, і на них ніхто уваги тепер не зверне. У той же час чоловіки, якщо у них і були якісь романтичні пориви, тепер уже вважають, що слабкій статі не потрібні квіти і залицяння, можна одразу підходити до рішучих дій.

Насправді ж відбувається ось що. Як і раніше, існує якась середньостатистична кількість жінок, яких, якщо розглядати популяцію з позицій Гауссівського розподілу, очевидна більшість. Це жінки з традиційним поглядом на взаємини між статями. Існує також певний невеликий відсоток жінок, які через певні причини вибрали сексуальні стосунки без будь-якої душевної близькості. У той час як сексуально розкуті жінки обговорюють з собі подібними своїх коханців або заграють з чоловіками, виставляючи напоказ свою сексуальність, жінки із традиційними поглядами спокійно займаються своїми справами. У той же час масмедіа підтримують таку тенденцію, і виникає ілюзія, ніби всі прагнуть до задоволення своїх біологічних потреб, забувши про духовні.

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Безумовно, якась тенденція до сексуального розкріпачення жінок має місце в сучасному світі. Жінки стали краще відчувати і розуміти своє тіло, у них змінилися сексуальні потреби. Але це ще не говорить про те, що більшості жінок вже не потрібне кохання. Як, втім, і про те, що під час вибору партнера керуватися тільки сексуальним потягом — погано. Це лише два боки однієї медалі, два явища, що відображають різноманіття людських взаємин.

Авдотья Разгуляєва

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