Вкус детства: как приготовить домашнее мороженое

Мороженое / © Pixabay

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В жару всем нам хочется прохладного и вкусного. Вкусным мороженым любят лакомиться как дети, так и взрослые. Можно не покупать десерт в магазине, а сделать его в домашних условиях. Домашнее мороженое будет без вредных красителей, консервантов и других примесей.

Как приготовили мороженое дома — читайте дальше.

Ингредиенты:

яичные желтки — 3 штуки

сахар — 150 г

молоко 3,2% — 150 мл

сливки 33% — 200 мл

ванильный сахар — по вкусу

Способ приготовления

Надо взбить миксером желтки и сахар до полного растворения кристалликов. Молоко подогреть и влить в смесь, постоянно помешивая. Так желтки не свернуться от высокой температуры.

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Затем поставить кастрюлю на медленный огонь, активно помешивая крем лопаткой в течение 10 минут. Его следует перелить в отдельный сосуд, охладить до комнатной температуры и поставить в морозильную камеру на 10 минут.

За это время нужно взбить сливки, а затем добавить в крем. Готовую смесь отправляем на 3 часа в морозилку, но доставайте каждые 30 минут для перемешивания миксером. Дать пломбиру настояться в течение двух часов.

Ранее мы писали, как приготовить натуральное мороженое для повышения иммунитета. Больше об этом читайте в новости.