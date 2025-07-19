- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 37
- Время на прочтение
- 1 мин
Вкус детства: как приготовить домашнее мороженое
По такому рецепту можно легко заготовить целое ведерко вкусного домашнего мороженого.
В жару всем нам хочется прохладного и вкусного. Вкусным мороженым любят лакомиться как дети, так и взрослые. Можно не покупать десерт в магазине, а сделать его в домашних условиях. Домашнее мороженое будет без вредных красителей, консервантов и других примесей.
Как приготовили мороженое дома — читайте дальше.
Ингредиенты:
яичные желтки — 3 штуки
сахар — 150 г
молоко 3,2% — 150 мл
сливки 33% — 200 мл
ванильный сахар — по вкусу
Способ приготовления
Надо взбить миксером желтки и сахар до полного растворения кристалликов. Молоко подогреть и влить в смесь, постоянно помешивая. Так желтки не свернуться от высокой температуры.
Затем поставить кастрюлю на медленный огонь, активно помешивая крем лопаткой в течение 10 минут. Его следует перелить в отдельный сосуд, охладить до комнатной температуры и поставить в морозильную камеру на 10 минут.
За это время нужно взбить сливки, а затем добавить в крем. Готовую смесь отправляем на 3 часа в морозилку, но доставайте каждые 30 минут для перемешивания миксером. Дать пломбиру настояться в течение двух часов.
Ранее мы писали, как приготовить натуральное мороженое для повышения иммунитета. Больше об этом читайте в новости.