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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
1 хв

Смак дитинства: як приготувати домашнє морозиво

За таким рецептом можна легко приготувати ціле відерце смачного домашнього морозива.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Морозиво

Морозиво / © Pixabay

У спеку всім нам хочеться прохолодного і смачного. Смачним морозивом люблять ласувати як діти, так і дорослі. Можна не купувати цей десерт у магазині, а зробити його в домашніх умовах. Домашнє морозиво буде без шкідливих барвників, консервантів та інших домішок.

Як приготували морозиво вдома — читайте далі.

Інгредієнти:

  • яєчні жовтки — 3 штуки

  • цукор — 150 г

  • молоко 3,2% — 150 мл

  • вершки 33% — 200 мл

  • ванільний цукор — за смаком

Спосіб приготування

Треба збити міксером жовтки і цукор до повного розчинення кристаликів. Молоко підігріти і влити до суміші, постійно помішуючи. Так жовтки не згорнуться від високої температури.

Потім поставити каструлю на повільний вогонь, активно помішуючи крем лопаткою протягом 10 хвилин. Його варто перелити в окрему посудину, охолодити до кімнатної температури і поставити в морозильну камеру на 10 хвилин.

За цей час треба збити вершки, а потім додати до крему. Готову суміш відправляємо на 3 години в морозилку, але діставати кожні 30 хвилин для перемішування міксером. Дати пломбіру настоятися протягом двох годин.

Раніше ми писали, як приготувати натуральне морозиво для підняття імунітету. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
94
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