Смак дитинства: як приготувати домашнє морозиво

Морозиво / © Pixabay

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У спеку всім нам хочеться прохолодного і смачного. Смачним морозивом люблять ласувати як діти, так і дорослі. Можна не купувати цей десерт у магазині, а зробити його в домашніх умовах. Домашнє морозиво буде без шкідливих барвників, консервантів та інших домішок.

Як приготували морозиво вдома — читайте далі.

Інгредієнти:

яєчні жовтки — 3 штуки

цукор — 150 г

молоко 3,2% — 150 мл

вершки 33% — 200 мл

ванільний цукор — за смаком

Спосіб приготування

Треба збити міксером жовтки і цукор до повного розчинення кристаликів. Молоко підігріти і влити до суміші, постійно помішуючи. Так жовтки не згорнуться від високої температури.

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Потім поставити каструлю на повільний вогонь, активно помішуючи крем лопаткою протягом 10 хвилин. Його варто перелити в окрему посудину, охолодити до кімнатної температури і поставити в морозильну камеру на 10 хвилин.

За цей час треба збити вершки, а потім додати до крему. Готову суміш відправляємо на 3 години в морозилку, але діставати кожні 30 хвилин для перемішування міксером. Дати пломбіру настоятися протягом двох годин.

Раніше ми писали, як приготувати натуральне морозиво для підняття імунітету. Більше про це читайте у новині.