Байден встретится з генсекретарем ООН

Также Байден выступит с речью с трибуны ГА ООН.

Президент США Джо Байден 20 сентября встретится в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

20 сентября глава американского государства вернется в Вашингтон из штата Делавэр, в котором он проводит выходные.

"После этого он отправится в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН. Вечером президент встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем", — говорится в сообщении.

Утром 21 сентября Байден выступит с речью с трибуны ГА ООН, после чего вернется в Белый дом. 22 сентября президент США планирует организовать на полях ГА ООН виртуальный саммит по вопросам борьбы с пандемией.

Также президент США Джо Байден собирает виртуальную встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату.

"Президент Байден заново созывает форум ведущих экономик по энергетике и климату 17 сентября для активизации усилий по борьбе с глобальным климатическим кризисом", — сообщил Белый дом.

Заметим, что форум был создан в 2009 году тогдашним президентом США Бараком Обамой с участием 17 крупнейших стран мира.

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