Байден зустрінеться з генеральним секретарем ООН

Також Байден виступить з промовою з трибуни ГА ООН.

Президент США Джо Байден 20 вересня зустрінеться в Нью-Йорку з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

20 вересня голова американської держави повернеться до Вашингтона зі штату Делавер, в якому він проводить вихідні.

"Після цього він відправиться в Нью-Йорк на 76-у сесію Генеральної асамблеї ООН. Увечері президент зустрінеться з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем", — йдеться в повідомленні.

Вранці 21 вересня Байден виступить з промовою з трибуни ГА ООН, після чого повернеться в Білий дім. 22 вересня президент США планує організувати на полях ГА ООН віртуальний саміт з питань боротьби з пандемією.

Також президент США Джо Байден збирає віртуальну зустріч форуму провідних економік з енергетики та клімату.

"Президент Байден заново скликає форум провідних економік з енергетики та клімату 17 вересня ухвалила для активізації зусиль по боротьбі з глобальним кліматичним кризою", — повідомив Білий дім.

Зауважимо, що форум був створений в 2009 році тодішнім президентом США Бараком Обамою за участю 17 найбільших країн світу.

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