Генсек ООН заразился коронавирусом — AFP

72-летний глава ООН самоизолировался после положительного COVID-теста.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш во вторник, 7 декабря, получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает AFP.

Отмечается, что 72-летний глава ООН отменил свои личные встречи, запланированные на ближайшие дни, и ушел на самоизоляцию. По данным издания, Гутерриш заразился от другого сотрудника ООН, который уже болел коронавирусом.

В издании отмечают, что генсек недавно получил третью дозу вакцины против COVID-19, хотя долгое время сомневался в целесообразности повторной вакцинации, поскольку миллионы людей во всем мире до сих пор не получили даже первой дозы прививки.

Глава ООН в среду должен был стать почетным гостем ежегодного мероприятия Ассоциации прессы ООН на Манхэттене, а в четверг планировал принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по проблемам терроризма и изменению климата.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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