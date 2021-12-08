Генсек ООН заразився коронавірусом - AFP

72-річний очільник ООН самоізолювався після позитивного COVID-тесту.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш у вівторок, 7 грудня, отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє AFP.

Зазначається, що 72-річний очільник ООН скасував свої особисті зустрічі, заплановані на найближчі дні, та пішов на самоізоляцію. За даними видання, Гутерреш заразився від іншого співробітника ООН, який вже хворів на коронавірус.

У виданні зауважують, що генсек нещодавно отримав третю дозу вакцини проти COVID-19, хоча тривалий час сумнівався в доцільності повторної вакцинації, оскільки мільйони людей в ​​усьому світі досі не отримали навіть першого щеплення.

Очільник ООН в середу мав стати почесним гостем щорічного заходу Асоціації преси ООН у Мангеттені, а в четвер планував взяти участь у засіданні Ради Безпеки ООН з проблем тероризму та зміни клімату.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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